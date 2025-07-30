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Türkiye
AA 30.07.2025 07:07

Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye anlamlı hediye

Bursa'da çıkan orman yangınına patlak lastikli traktör ile su taşıyarak müdahale eden Ramazan Doğan'ın kahramanlığı karşılıksız kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü, Doğan'a yeni bir su tankeri hediye etti.

Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye anlamlı hediye

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.

Fedakar çiftçi jant üzerinde yangına su yetiştirdi
Fedakar çiftçi jant üzerinde yangına su yetiştirdi

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanın müdafaası için patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğru'yu ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ramazan Doğru da kendisine hediye edilen tankeri mahalle muhtarına teslim edeceğini belirterek yetkililere, jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bursa Bölge Müdürü Erdal Şahan, Keles Orman İşletme Müdürü Hüseyin Polat da katıldı.

Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye anlamlı hediye

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Bursa Orman Yangını Çiftçi Orman Genel Müdürlüğü
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