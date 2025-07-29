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Türkiye
İHA 29.07.2025 10:07

Fedakar çiftçi jant üzerinde yangına su yetiştirdi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak için seferber olan vatandaşlar arasındaki bir çiftçinin fedakarlığı, sosyal medyada takdir topladı.

Harmancık'taki orman yangınının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına, bölge halkı da traktörleriyle su taşıyarak destek oldu.

Bu sırada, römorkunda "Balıkesir" yazdığı görülen bir çiftçinin, su dolu tankeri yangın alanına ulaştırmaya çalışırken lastiği patladı.

"Ne yapayım, yangın var…"

Lastiğinin patlamasına aldırış etmeyen çiftçi, jant üzerinde yoluna devam etti. Çiftçi, çevredeki vatandaşların uyarması üzerine, "Ne yapayım, yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" dedi.

Fedakar çiftçinin bu sözleri ve davranışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Binlerce kullanıcı, çiftçinin fotoğraf ve videolarını paylaşarak milli birlik ve beraberlik ruhunu öven yorumlarda bulundu.

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