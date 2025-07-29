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Türkiye
İHA 29.07.2025 10:04

Akciğerine kedi tüyü kaçtı, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan şahıs, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akciğerine kedi tüyü kaçtı, hayatını kaybetti

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz, evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi. Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz’ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi.

Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Akciğer Enfeksiyon Sakarya
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