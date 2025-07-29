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Türkiye
TRT Haber 29.07.2025 08:12

İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı

Yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangınlarında yaşanan artış sebebiyle İstanbul Valiliği, kentte havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 3 ay süreyle yasakladı.

İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı

İstanbul Valiliği sıcak hava sebebiyle çıkan yangınlar üzerine konuya ilişkin yeni tedbirler aldı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır.

İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." 

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