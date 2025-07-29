İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı

İstanbul Valiliği sıcak hava sebebiyle çıkan yangınlar üzerine konuya ilişkin yeni tedbirler aldı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır.

İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."