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Türkiye
AA 29.07.2025 07:23

İşçileri taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düştü. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan servis otobüsü, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşaktan yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün kaldırılması için çalışma başlattı.

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