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Türkiye
DHA 29.07.2025 09:30

Yangınlardan etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Yangınlardan etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
[Fotograf: DHA]

Bakan Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak, yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa'ya 5 milyon lira, Eskişehir'e 2 milyon lira, Karabük'e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"2 bin 112 vatandaşımıza psikolojik destek sağladık"

Göktaş, diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğuna dikkati çekti. Göktaş, `Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz` açıklamasında bulundu.

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Orman Yangını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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