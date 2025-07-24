Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.07.2025 15:46

Belek’teki yangın üssü alanıyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor

Çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan; Antalya’nın Belek ilçesindeki yangın üssü alanına otel yapılacağı yönündeki iddialar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı. Onaylı imar planında söz konusu alanın, yangın üssü olarak mevcut sınırlarıyla korunduğu belirtildi.

Belek’teki yangın üssü alanıyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor
[Fotograf: TRT Haber]

Antalya Belek'teki iddialara konu olan 83 dönümlük orman alanının, 1990 yılında Serik Belediyesi’ne kesin tahsis edildiği öğrenildi.

Ancak kamping alanı olarak planlanan bölge, belediye yönetiminin kararıyla otel tesisi yapılması amacıyla özel bir şirkete verildi. Bu duruma karşı çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, plana aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2013 yılında tahsis kararını iptal etti.

Serik Belediyesi ve alandaki otel işletmecisi iptal kararına karşı mahkemeye başvurdu ancak davayı kaybetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında imar planında yapılan değişiklik de detaylandırıldı. Buna göre kamping konaklama tesisi olarak planlanan alanın kıyı cephesi 400 metreden 280 metreye düşürüldü ve turizm tesis alanına dönüştürüldü.

Öte yandan, alanın hemen yanındaki halk plajının kıyı cephesi 270 metreden 500 metreye çıkarılarak neredeyse iki katına yükseltildi.

ETİKETLER
Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
İsrail, esir takası müzakerelerini yürüten Katar'daki heyeti "istişare için" geri çağırdı
16:39
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 59 bin 587'ye çıktı
16:37
Arazöz şoförü yangından kurtuluşunu anlattı
15:54
AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor
15:48
KARGU, sadece dronu değil, operatörünü de avlayacak
15:40
Merkez Bankası rezervleri 168,6 milyar dolar oldu
Gazze'de hastaneler, ölümle pençeleşen bebeklerle dolup taşıyor
Gazze'de hastaneler, ölümle pençeleşen bebeklerle dolup taşıyor
FOTO FOKUS
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ