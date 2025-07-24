Yangın risk haritası kırmızıya döndü: Yurt genelinde yangın riski çok yüksek seviyede

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa'da devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Yangınlara müdahale devam ederken, yurt genelinde yeni yangın tehdidi seviyesi çok yüksek seviyede seyrediyor.

Harita kırmızıya döndü: Risk yüksek

Bugün Türkiye afet haritası kırmızıya döndü. Türkiye genelindeki orman yangını riski çok yüksek seviyede seyrediyor.

Bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak değişiyor.

Vatandaşlar orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

4. gününde müdahale sürüyor

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesi, Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın, daha önceden tahliye edilen Selçik köyüne ulaştı. Köyde alevlerin sıçradığı evlerden bazıları zarar gördü. Bazı vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile evlerinde besledikleri kuşları güvenli alana taşıdı.

Yanan evlere müdahale ederek söndüren ekipler, köyün çevresindeki alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

Eskişehir

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelere iş makineleriyle yangın emniyet şeritleri açıldı. Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor. Uç noktalardaki alevlenmelere de havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

Yangın Afyonkarahisar'a sıçradı

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.

Karabük

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.42 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ve gönüllüler, 2 helikopter, 54 araç ve 213 personel ile anında müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbiren boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ovacık ilçesindeki yangın

Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan orman yangınına da 2 helikopter, 8 araç ve 46 personel ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgelerin tedbiren boşaltıldığı, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alındığı vurgulanarak, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Manisa

Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

Vali Vahdettin Özkan da yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, saat 16.24 sıralarında yangınla ilgili ihbar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine, OSB ile trafo merkezine yakın olduğunu ve bu durumun risk oluşturduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"6 hava unsuru ve 42 ekip yangına müdahale ediyor. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye koordineli şekilde yangın riskini azaltma yönünde faaliyette. Rüzgarın az olmasını temenni ediyoruz. Bugünlerde yüksek derecede sıcaklık yangın açısından yüksek risk doğuruyor. Manisa Valiliği olarak orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planı oluşturduk. Son 4,5 günde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı alındı ve eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim ve duyarlılıkla hızlı bir şekilde yangınlara ot yangınıyken müdahale edilip sonlandırdı. Bu bizim için büyük avantaj."

Özkan, yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.