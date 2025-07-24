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Türkiye
AA 24.07.2025 13:27

Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak, kimilerinin ise havuzlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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