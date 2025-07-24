Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 24.07.2025 14:29

Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) taşımalı eğitim hizmetinde daha güvenli ve şeffaf bir yapı oluşturulması amacıyla hazırlanan "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi"yle taşımalı eğitimden faydalanan veliler, servis araçlarındaki çocuklarını anlık olarak izleyebilecek.

Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi

MEB tarafından hazırlanan "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi"ne ilişkin Yönerge yürürlüğe girdi.

Yönerge ile öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenli, şeffaf, denetlenebilir ve kurallara uygun şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Yönergeyle hayata geçirilecek dijital takip sistemi sayesinde MEB ve veliler taşımalı eğitim hizmeti sağlayan servis araçlarını canlı olarak takip edecek.

Sistemle araçların anlık ve geçmişe dönük konumu, rotası, sürati, sürüş dinamikleri, araç ve sürücü bilgileri, kapı hareketleri, iç ortam koşulları ve taşıma kapasitesi gibi veriler izlenebilecek. Ayrıca alınan veriler, analiz edilecek, kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

Velilere sesli uyarı ve mesajlar iletilecek

Sistemde, okul servis aracının bekleme noktasına varış saati, öğrencinin araca biniş ve iniş bilgisi, servisin okula giriş ve çıkış saati bilgileri mesaj ve sesli uyarıyla veliye iletilecek.

Böylelikle, öğrencilerin ailelerinden habersiz olarak servis aracına binmemesi gibi durumların önüne geçilerek, güvenli şekilde okul ve evlerine ulaşmaları sağlanacak.

Sistem, özellikle olumsuz hava koşullarında öğrencilerin dışarıda bekleme süresini ortadan kaldıracak, yanlış servise binme ve sabah erken saatlerde karşılaşılabilecek güvenlik risklerine karşı da koruma sağlayacak.

Servis şoförleri ve veliler arasındaki iletişim de kişisel numara paylaşımına gerek kalmadan, sistem üzerinden kayıtlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

Öte yandan veliler de servis hizmeti sürecine ilişkin yaşadıkları sorunları anlık veya geçmişe dönük raporlayarak, yetkili makamlara sunabilecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım
15:22
Şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
14:50
SSB'den IDEF 2025'in üçüncü gününde yeni işbirlikleri
14:46
İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor
14:07
Uluslararası medyadan Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı
Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabakaya ilişkin inceleme tamamlandı
Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabakaya ilişkin inceleme tamamlandı
FOTO FOKUS
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ