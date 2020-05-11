Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün saat 24.00'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Tatvan'da ise 300 Evler Havaalanı Caddesi küçük konutlar mevkiindeki bir apartmanın, saat 24.00'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, apartmanda ikamet eden vatandaşların, dairelerinden ve apartmandan giriş çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Köy ve apartmanda ikamet eden ve görev devam zorunluluğu bulunan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personelin kararlardan muaf sayılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Manisa Salihli'de bir apartman karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.

Konuya ilişkin Masina Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No:58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 00.00'den, 24.05.2020 saat 00:00'e kadar 14 (ondört) gün süreyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kastamonu'nun Tosya ilçesine şehir dışından gelenler karantinaya alınacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında il dışından gelenler 15 gün karantinaya alınacak.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ilçeye il dışından günübirlik ve cenaze için gelenler hariç herkesin karantina altına alınacağını açıkladı.

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal hareketliliği azaltma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bazı önlemler aldıklarını anlatan Pişkin, "11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle Seyahat İzin Belgesiyle gelmiş olsalar dahi başka bir yerleşim yerinden ilçemiz merkez ve köylerine gelen kişilerin iaşe ve barınma bedeli kendileri tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle ilçemiz Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Yurdunda karantina altında alınacak." dedi.

Yetkili makamlardan alınan Seyahat İzin Belgesi ile ilçeye günübirlik gelenler ve cenaze için gelenlerin kapsam dışında tutulacağını ifade eden Pişkin, şunları söyledi:

"Yurtta karantina altında kalıp da özel bir diyete tabi olan vatandaşlar için, uygun yemeklerin belirlenmesi amacıyla Devlet Hastanesinden diyetisyen görevlendirilecek. Karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve takipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden çok sayıda vatandaşımızın geleceğini öngörerek böyle bir karara ihtiyaç duyuldu."