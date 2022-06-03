Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 00:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman'da silahlı kavga: 3 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Batman'ın Kozluk ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Batman Kavga Bireysel Silahlanma
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