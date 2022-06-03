Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep-Adıyaman kara yolu Beykent Kavşağı civarındaki boş arazide bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, boş araziye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Soğutma işleminin devam ettiği yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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