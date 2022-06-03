Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valilği, sağanak nedeniyle vatandaşlara dolu, sel ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Kuvvetli Yağış Uyarısı! pic.twitter.com/wAL0DlMgFG— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 2, 2022
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Sağanak Sel Yağış
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