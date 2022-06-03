Aydın`nın doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı.

Efeler ilçesinde fırtınadan devrilen ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.

Söke'de de kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken görüş mesafesi düştü.

Didim'de 6 kişi hafif yaralandı

Didim ilçesinde ise Halk Eğitim Merkezi standının devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Şiddetli rüzgar, bazı ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.

Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımın aksamaması için çeşitli önlemler aldı.