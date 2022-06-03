Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Aydın'da fırtına ve sağanak etkili: Gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı. Didim ilçesinde fırtına nedeniyle Halk Eğitim Merkezi standı devrildi. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Aydın`nın doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı.
Efeler ilçesinde fırtınadan devrilen ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.
Söke'de de kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken görüş mesafesi düştü.
Didim'de 6 kişi hafif yaralandı
Didim ilçesinde ise Halk Eğitim Merkezi standının devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Şiddetli rüzgar, bazı ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.
Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımın aksamaması için çeşitli önlemler aldı.
Etiketler: Aydın Fırtına Hava Durumu Sağanak Toz Taşınımı
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