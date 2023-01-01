Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Beşiri'nin Yakacık köyünde 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine köye veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekim, telef olan hayvanlardan ve meradan numuneler aldı.

Ölümlerin daha da artmaması için köydeki küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.