Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S., M.B. ve H.P.'nin Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri çalışanı oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 diğer şüphelinin tedavisi sürüyor.

Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y., eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.