Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da bir iş yerinde tüp patladı: 7 ölü, 5 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. https://t.co/zpph52FPwx pic.twitter.com/WzP3DM2JmW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2022
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Aydın Son Dakika
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