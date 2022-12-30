İlçedeki bir ilkokulun ana sınıfına giden 5 yaşındaki Suriyeli Yusuf Alhamdan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ekiplerince çocuğun evinin bulunduğu Beytepe Mahallesi başta olmak üzere arama başlatıldı.

Arama çalışmaları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından ikinci gününde devam etti.

Beytepe Mahalle Muhtarı Hasan Matracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir ize ulaşılamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.