Veysel Akın idaresindeki otomobil, Ankara-Zile kara yolu Alaca girişi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Neslihan ve Zeynep Amine Akın yaralandı.

Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü mevkisinde Bülent Türkmen'in kullandığı otomobilin devrilmesi nedeniyle sürücü ile araçta bulunan Mert Hakan Türkmen, Eda Pelin Türkmen ve Faden Türkmen yaralandı.

Aynı bölgede Rüzgar Can yönetimindeki tır ile Cemal Tomruk'un kullandığı minibüs de çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan Eda Nur Ekiz, Veysel Yalçın, Yusuf Çam, Safure Yorulmaz, Süleyman Yorulmaz, Gülsüm Soy, Murat Koç ve Pınar Şahin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Çorum-Yozgat kara yolunda M.C. idaresindeki tır, Yılmaz Lafçı'nın kullandığı otomobil ile yol kenarında park halindeki okul servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Buzlanma ve yoğun sisin neden olduğu trafik kazaları nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.