İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde bir akaryakıt istasyonunda sahte banknotla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine olaya karışan otomobili tespit etti.

Bünyan ilçesinde durdurulan otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

KOM Şube ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araç ile bazı adreslerde yaptıkları 185'i 100 liralık, ikisi 200 liralık sahte basılmış banknot bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.