Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne diplomat olarak Mart 2021'de atanan Ivasa, aynı zamanda Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de kurulmasından sorumlu.

Geleneksel Japon sazlarına ilgili Ivasa, Türkiye'ye geldikten sonra Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'ın türküleriyle tanışmasını, ardından Türk sazını çalmayı öğrenmeye nasıl karar verdiğini anlattı.

Okinawa Adası'nın geleneksel müzik aleti "sanshin" çalan Ivasa, Türkiye'ye geldikten sonra radyoda dinleyip hayran kaldığı bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar verdi.

Ivasa, ilk başlarda "sanshin" ile bağlamanın benzer enstrümanlar olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra bu görüşünün yanlış olduğu fark ettiğini dile getirdi.

Bağlama eğitimi almak için bir müzik kursunun kapısını çalan Ivasa, derslere başladıktan sonra sanshin ile bağlamanın farklarının çok fazla olduğunu gördüğünü söyledi.

Önceleri ayda bir kez ders aldığını anlatan Ivasa, bunun öğrenmek için yeterli olmadığını fark ederek haftada bir bağlama eğitimi almayı sürdürdüğünü belirtti.

Ivasa, diplomatlık görevinin yanı sıra bağlama kurslarına devam ederken Ankara'da sanshin konserleri de veriyor.

Aşık Veysel ve Neşet Ertaş hayranı

Türkiye'nin birçok şehrini ziyaret eden Ivasa, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Aşık Veysel ve Neşet Ertaş hayranı.

Ivasa, hayranı olduğu Aşık Veysel'in bazı türkülerini hem çalıyor hem de Türkçe seslendiriyor. Türkçe de öğrenen Ivasa, Aşık Veysel'in en çok "Kara Toprak" ve "Çırpınıp İçinde Döndüğümüz Deniz" türkülerini sevdiğini belirtti.

Aşık Veysel ve Neşet Ertaş hayranlığının radyoda dinlediği türkülerle başladığını söyleyen Ivasa, "Türkiye'ye ilk geldiğimde Kapadokya'da bir Türk arkadaşın evinde radyodan harika şarkılar dinledim. Arkadaşıma bu şarkıları kimin söylediğini sordum. O da bana bu şarkıları Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'ın söylediğini belirtti" dedi.

Japon diplomat, hayranı olduğu Aşık Veysel'in memleketi Sivas'a gittiğini ancak ünlü ozanın doğduğu köyü ziyaret etme fırsatı bulamadığını, bir daha Sivas'a gittiğinde mutlaka köyü de görmek istediğini kaydetti.

Ivasa, düğünlerde çalınan hareketli türkülerin yanı sıra felsefi konuları içeren türküleri de çok sevdiğini dile getirdi.

Türkler ile Japonların arasındaki benzerliklere de değinen Ivasa, şöyle devam etti:

"Türkler ve Japonlar kendi kültürlerine sahip çıkıyor. Bu yönlerinin çok benzediğini düşünüyorum. Hem Türkler hem de Japonlar misafirperver toplumlar, yabancı misafirleri çok seviyorlar. Türklerle ilk tanıştığınızda çay ikram ederler. Japonlar da sıcak kanlılıklarını göstermek ister ama biraz çekingendir. Japonlar da Türkler gibi yabancı misafirleri çok sever."

Türkçe konuşan Ivasa, Türkiye'de çok lezzetli yemeklerin olduğunu, Samsun'da içtiği balık çorbası ile Manisa kebabının tadını çok beğendiğini sözlerine ekledi.