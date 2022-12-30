Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güney Kore'de yangın: 44 araç hurdaya döndü
Güney Kore'de bir tüneldeki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti; 37 kişi yaralandı. Çıkan yangında 44 araç, hurdaya döndü.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı.
Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.
[Fotoğraf: AP]
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi.
[Fotoğraf: AP]
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.
Etiketler: Güney Kore Yangın
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