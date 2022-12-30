Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı.

Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

[Fotoğraf: AP]

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi.

[Fotoğraf: AP]

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.