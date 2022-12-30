AB Komisyonu, ABD'nin enflasyonu düşürmek için hazırladığı ve vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasanın yeni yayımlanan uygulama kılavuzunda, AB şirketlerinin Ticari Temiz Taşıt Kredisi programından yararlanabileceğini açıkladı.

AB ticari araç satışlarının ABD'deki sübvansiyon programına erişiminin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, "ABD'deki Ticari Temiz Araç Kredileri, üreticilerin iş modellerinde değişiklik gerektirmeksizin AB şirketlerinin kullanımına sunulacaktır." yorumuna yer verildi.

Açıklamada, bunun iklim değişikliğiyle mücadele ortak hedefinde AB-ABD iş birliğini güçlendirdiği, transatlantik tedarik zincirlerini desteklediği ve her iki taraf için kazan-kazan durumu olduğu kaydedildi.

ABD'li vergi mükelleflerinin AB yapımı elektrikli araçlardan ve bileşenlerinden yararlanabileceğine işaret edilen açıklamada, elektrikli araçlara yönelik ticari kiralama sözleşmesi yapan AB şirketlerinin Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki teşviklerden faydalanabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, AB'nin ABD'den bireysel tüketicilere yönelik elektrikli araç satışlarında da ayrımcılık yapmamasını talep ettiği anımsatıldı.

Bu aşamada AB'deki elektrikli otomobil üreticileri ticari satışlarda ABD'deki vergi indirimlerinden yararlanabilirken, normal tüketicilere satışlarda bu tür indirimlerden faydalanamıyor.

Enflasyonu Düşürme Yasası

ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemeleri ile çeşitli yatırımların desteklenmesini içeren Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa'da tartışma konusu oluyor.

Yasa, ABD'de stratejik ve temiz enerji sektörlerine yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım planı içeriyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupalı otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve olası resesyon endişeleriyle zor bir dönemden geçen Avrupa için sanayinin geri kalması da temel risk olarak öne çıkıyor.

AB, kendi otomobillerini kapsamayan söz konusu vergi indirimlerini ayrımcı buluyor ve ABD'de istisna talep ediyor.