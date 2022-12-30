Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, 44 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, 28 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Filipinlerde yaşanan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ülkenin 34 ilini ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sellerden 509 bin 349'dan fazla kişinin etkilendiği, 56 bin 807 kişinin ise halen geçici barınaklarda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.