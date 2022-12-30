Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 7 Rus İHA'sının düşürüldüğünü söyledi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente gönderdiği 7 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemince imha edildiğini belirtti.
Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus güçlerinin başkent Kiev'e tekrar İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
7 Rus İHA'sının Ukrayna hava savunma güçleri tarafından havada imha edildiğini vurgulayan Kliçko, düşürülen bir İHA'nın parçalarının Holosiyv semtindeki bir konuta isabet ettiğini kaydetti.
Kliçko, evde hasar oluştuğunu belirterek, "Can kaybı yok." ifadesini kullandı.
Etiketler: Ukrayna Kiev Rusya İnsansız Hava Aracı (İHA)
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