Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri, 38 yaşındaki Neslihan Karaboğa, 11 yaşındaki Lale Nur Karaboğa, 4 yaşındaki Cansu Karaboğa, 10 yaşındaki Gamze Karaboğa, 37 yaşındaki Emine Düztepe ile 14 yaşındaki kızı İrem Düztepe ve 45 yaşındaki Fatma Danaş olarak açıklandı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltında

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında dün, tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltına alınmıştı.

"Entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var"

Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları ifade etti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."