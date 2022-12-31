Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden Sinan Ateş açıklaması
Ankara Valiliği'nce eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği
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