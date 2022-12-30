Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salında 11 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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