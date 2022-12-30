D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobil kavşak noktasında motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletteki Fatma İnci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Hasan Ali İnci ise tedavi için kaldırıldığı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.