Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 22:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Antalya’da bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobil kavşak noktasında motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Fatma İnci, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı motosiklet sürücüsü Hasan Ali İnci ise tedavi için kaldırıldığı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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