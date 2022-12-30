Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te DEAŞ soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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