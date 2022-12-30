Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nca İzmit Körfezi'nde yapılan rutin denetimler esnasında İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi.

İsminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.