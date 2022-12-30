Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 21:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 11,3 milyon lira ceza
Kocaeli’de denizi kirlettiği tespit edilen İtalyan bandıralı petrol gemisine 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi.
Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nca İzmit Körfezi'nde yapılan rutin denetimler esnasında İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi.
İsminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Etiketler: Kocaeli Gemi Çevre Kirliliği
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