Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Trabzon DEAŞ Terörle Mücadele
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