İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son dönemlerde artış gösteren bağ, bahçe ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Balya ve Kepsut ilçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerdeki aramalarda 154 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 28 sikke, 2 tabanca, 7 jeneratör, kaynak makinesi ile 267 adet muhtelif alet ve edevat ele geçirildi.

Bölgede yaşanan 12 hırsızlık olayının zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.