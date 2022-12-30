D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 M 5890 plakalı servis minibüsü, S.Ö'nün kullandığı 34 HO 3187 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki şoför ve 4 yolcu ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazada araçlarda hasar meydana geldi. Servis minibüsü çekiciyle götürülürken, İETT otobüsünün daha sonra olay yerinden kaldırılacağı öğrenildi.