İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-27 Aralık'ta başkentin farklı yerlerinde çeşitli asayiş uygulamaları yaptı.

Buna göre, 5 ayrı olayda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri belirlenen kişilere yapılan suçüstü operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 30 obje ile bir yüzük ele geçirildi.

Mamak'ta bir kişinin kaçak alkol imal ettiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda ise 70 litre bandrolsüz etil alkol ile farklı miktarlarda el yapımı içki ele geçti.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 279 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı