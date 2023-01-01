Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde, akrabalar arasındaki husumet sebebiyle gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüpheliler Y.K., E.K. ve M.K. yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlçede dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda Nasrullah Uyar, Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Ankara
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