Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akrabalar arasındaki bir husumetten dolayı gerçekleştiği iddia edilen olayda, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar, Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat K'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.