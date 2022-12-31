Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.
Boğazda seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel teknenin makineleri, Gelibolu önlerinde arızalandı.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.
Etiketler: Çanakkale
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