Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 426 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 426 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaözü Mahallesi'nde N.C.Ö'nün ikametinde kaçak içki üretimi yaparak sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bidonlar içerisinde 426 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, 31 şişe kaçak içki, 6 şişe alkol kiti, içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 8 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Sahte İçki Sahte Alkol
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