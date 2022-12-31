Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süre durdurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.
Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü.
Etiketler: İstanbul Hava Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı
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