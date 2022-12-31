Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde İstanbul genelindeki, 10 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor. Yine helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor.

Böylece muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleks gösterilerek anında müdahalede bulunulabilecek.

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve caddeye çıkan her nokta, ekiplerce kontrol altına alındı.

Çevik Kuvvet Atlı Polis ekipleri de İstiklal Caddesi'nde devriye atarak güvenlik önlemlerine destek verdi.