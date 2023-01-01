Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de orman yangını
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Yangını söndürme çalışmaları devam eriyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
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