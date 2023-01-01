Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman'da bir merada otlatılan 50 küçükbaş telef oldu
[Fotograf: DHA]
Batman’da merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 750 küçükbaştan 50'si öldü. Ölüm nedenini belirlemek için hayvanlardan ve meradan numune alındı.
Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü.
Merada otlatıldıktan sonra köye getirilen hayvanlardan 50’si hastalık belirtisi gösterdi. Hayvanlar ertesi gün öldü. Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Gelen ekip, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi.
Yapılacak incelemenin ardından hayvanların ölüm nedeni tespit edilecek.
Etiketler: Batman
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