Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gece balkondan düşerek öldü, sabah fark edildi
[Fotograf: İHA]
Sinop'ta yılbaşı gecesi misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği kişi, sabah apartmanın önünde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Gelincik Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi.
Yılbaşı gecesi bir apartmanın ikinci katında oturan arkadaşına misafirliğe giden Can Demirtaş, gece saatlerinde evin balkonundan beton zemine düştü.
Düştüğünü kimsenin görmediği şahsı mahalle sakinleri sabah fark ederek, durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirtaş'ın öldüğünü belirledi.
Şahsın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Sinop Belediyesi cenaze nakil aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sinop
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