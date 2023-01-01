Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'ta yeni yılda sıpalarla şehir turu
[Fotograf: İHA]
Bayburt'ta soğuk havaya aldırış etmeden sıpalarla şehir turu yapan iki arkadaş gönüllerince eğlenerek, yeni yılın tadını çıkardılar. Eğlenceli anlar kameralara yansıdı.
Geç saatlerde işten çıkan arkadaşını yalnız bırakmayarak iş çıkışı almaya giden Recep Deligöz ve Ahmet Bayram, öğretmenevi önünden geçtikleri esnada sahipsiz sıpaları gördüler.
Gidecekleri yere sıpalarla gitmeye karar veren iki arkadaş, öğretmenevinden Cumhuriyet Caddesi'ne sıpa üzerinde geldiler. Caddede sıpalarla dolaşan gençleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Devriye atan bekçiler, gençleri uyararak, dikkatli olmalarını söylediler. Bekçilerin sözünü dinleyen gençler ise işten çıkan arkadaşını aldıktan sonra buldukları sıpaları, aldıkları yere bıraktılar.
Etiketler: Bayburt
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