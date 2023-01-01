THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 finali İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi olma unvanını taşıyan THY, Airbus A330 tipindeki TC-JNM kuyruk numaralı uçağa özel bir tasarım uyguladı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından göklerle buluşan uçağın, UEFA Şampiyonlar Ligi temalı yeni tasarımının uygulama süreci THY Teknik tarafından yürütülerek 4 günde tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçak ilk uçuşunu TK1821 sayılı seferle yeni yılın ilk gününde İstanbul Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Resmi sponsorlarından olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023 yılındaki finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleşecek bu etkinliğin önemli bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin temasına sahip olan uçağımız, spora verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Gökyüzüyle buluşturduğumuz yeni tasarımlı uçağımızın hayırlı olmasını diliyorum."