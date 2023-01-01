Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 torba içerisinde 32 bin 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.