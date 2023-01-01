Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları yaklaşık 33 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 32 bin 950 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 torba içerisinde 32 bin 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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