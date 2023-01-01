İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki, 7 bin 50 paket kaçak sigara, 5 bin 840 sahte bandrol ile 354 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.