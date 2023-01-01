Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 08:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
İstanbul Boğazı, sis yoğunluğu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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