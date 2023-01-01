Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

Sıradaki Haber

Alkollü sürücü bir saat içerisinde iki defa ceza yedi